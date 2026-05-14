logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Automobil oborio muškarca tokom blokade raskrsnice kod Pravnog fakulteta 1

Automobil oborio muškarca tokom blokade raskrsnice kod Pravnog fakulteta

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
1

Tokom održavanja 16 minuta tišine za nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, ispred Pravnog fakulteta u Beogradu automobilom je oboren muškarac star oko 90 godina, a kako javlja Fonet vozilo hitne pomoći je odvezlo povređenog.

Automobil oborio muškarca tokom blokade raskrsnice kod Pravnog fakulteta Izvor: Instagram/screenshot/192.rs

Studenti su na Instagramu objavili da je čovjek u automobilu nasilno pokušao da pređe preko blokirane raskrsnice.

Tom prilikom došlo je do rasprave, muškarac je izašao iz svog automobila i napao jednog studenta Pravnog fakulteta.

Potom se vratio u auto i vozeći u rikverc udario čovjeka od skoro 90 godina, koji je stajao na raskrsnici, naveli su studenti. Policija koja se nalazila u blizini uspjela je da zaustavi vozača koji je pokušao da se udalji.

Kako piše FoNet, hitna pomoć je odvezla povrijeđenog muškarca. Saobraćaj na Bulevaru kralja Aleksandra tokom uviđaja bio je obustavljen iz pravca Trga Nikole Pašića ka Vukovom spomeniku.

Novi incident

Nakon što je policija odvezla suvozača i vozača, a parking servis vozilo kojim je oboren muškarac ispred Pravnog fakulteta, građani su se ponovo vratili na raskrsnicu kada je novo vozilo prošlo kroz masu.

Građani su zaustavili auto i vozač je krenuo da se raspravlja sa njima, a prema izjavima očevidaca vozač je šipkom udario jednog studenta.

Policija je opkolila auto, a saobraćaj ispred Pravnog fakulteta je ponovo obustavljen.

(RTS/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Beograd

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gaus

A sta rade ljudi na sred raskrsnice? Debili blokiraju saobracaj a boli njih briga jel neko negdje hitno mora stici zivotne okolnosti, zdravstveno stanje i sl. Ovde je policija kriva jel dopustaju svakoj budali da blokira saobracaj kako zeli bez ikakvih sankcija a ovo su samo nus pojave ovakvih poteza tzv studenata

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ