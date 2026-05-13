logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident u školi u Zemunu: Učenik prijetio da će donijeti pištolj

Incident u školi u Zemunu: Učenik prijetio da će donijeti pištolj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Učenik osnovne škole u Zemunu prijetio da će doneti pištolj zbog svađe sa drugovima.

Učenik škole u Zemunu prijetio da će donijeti pištolj Izvor: Iryna Tolmachova/Shutterstock/Mondo/U. Arsić

U ponedjeljak 11. maja se dogodio incident u Osnovnoj školi "Sonja Marinković" u Zemunu kada je jedan učenik zaprijetio da će donijeti pištolj u školu nakon svađe sa drugovima, saznaje "Blic". Kako nezvanično saznaje pomenuti list, učenik je do daljnjeg udaljen iz škole.

Škola je obavijestila i Policijsku upravu u Zemunu. Zasad nije poznato šta je tačno uzrok takve prijetnje tog učenika.

"Škola u skladu sa svojim nadležnostima preduzima korake u cilju rješavanja problema", kaže izvor pomenutog lista.

(Blic/MONDO)

Pročitajte i ovo

Tagovi

Srbija prijetnje škola pištolj učenik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ