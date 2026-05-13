Incident u školi u Zemunu: Učenik prijetio da će donijeti pištolj

Učenik osnovne škole u Zemunu prijetio da će doneti pištolj zbog svađe sa drugovima.
U ponedjeljak 11. maja se dogodio incident u Osnovnoj školi "Sonja Marinković" u Zemunu kada je jedan učenik zaprijetio da će donijeti pištolj u školu nakon svađe sa drugovima, saznaje "Blic". Kako nezvanično saznaje pomenuti list, učenik je do daljnjeg udaljen iz škole.
Škola je obavijestila i Policijsku upravu u Zemunu. Zasad nije poznato šta je tačno uzrok takve prijetnje tog učenika.
"Škola u skladu sa svojim nadležnostima preduzima korake u cilju rješavanja problema", kaže izvor pomenutog lista.
