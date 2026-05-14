Bodiroga odgovorio Vukanoviću: SDS ima svoje kandidate, prestanite da se bavite našom strankom!

Ognjen Bodiroga poručio Nebojši Vukanoviću da SDS ima svoje kandidate za Predsjednika RS i člana Predsjedništva BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Šef Kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Ognjen Bodiroga, uputio je javni odgovor lideru Liste za pravdu i red Nebojši Vukanoviću, poručivši mu da SDS, kao stub opozicije, ostaje pri odluci da ima kandidate za obje inokosne funkcije na predstojećim izborima.

Bodiroga je naglasio da SDS ima jasnu odluku organa stranke donesenu još prošle godine, te da ne vidi razlog zašto bi članstvo SDS-a sakupljalo potpise za Vukanovića pored sopstvenih kandidata.

Bodiroga je bio direktan u objašnjenju zašto SDS ne može podržati Vukanovićevu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH u ovom trenutku.

„Zašto imamo obje kandidature? Zato što imamo najveći broj načelnika, poslanika i glasova u konačnici. Kada Vi budete imali najveći broj načelnika, poslanika i glasova ukupno, podržaćemo Vas“, poručio je Bodiroga Vukanoviću.

Demanti informacija sa Glavnog odbora

Šef poslanika SDS-a je istakao da Vukanovića „pogrešno informišu“ o dešavanjima na sjednicama Glavnog odbora SDS-a. On je objavio zaključke sa sjednice održane 13. maja 2026. godine, u kojima se potvrđuju ranije odluke o samostalnim kandidaturama SDS-a, ali se istovremeno poziva na sabornost cijele opozicije oko ove stranke.

„Glavni odbor SDS-a podržava zajednički nastup svih opozicionih stranaka i poziva ih na sabornost oko Srpske demokratske stranke“, navodi se u jednom od zaključaka koje je Bodiroga citirao.

Na kraju svog obraćanja, Bodiroga je savjetovao Vukanoviću da prestane sa miješanjem u unutrašnja pitanja SDS-a.

„Savjetovaću Vam da se prestanete baviti Srpskom demokratskom strankom, bavite se Vašom političkom partijom. Mi imamo svoje organe stranke i samo će oni donositi odluke, niko drugi“, zaključio je Bodiroga, dodajući da ne želi dalju prepisku preko društvenih mreža jer to smatra nedoličnim.

Господине Вукановићу,



Пошто сте поменули моје име, мораћу да Вам одговорим прије свега зато што Вас поштујем.

Српска демократска странка је 19.06.2025. године донијела одлуку да има кандидате и за Предсједника Републике Српске и за члана Председништва БиХ.

Како очекујете да ми… — Огњен Бодирога (@BodirogaOgnjen)May 13, 2026

"Blanuša sve vuče za nos"

Nebojša Vukanović optužio je predsjednika SDS-a Branka Blanušu za "nezabilježen presedan" i poigravanje sa članstvom, navodeći da je Blanuša na sjednici Glavnog odbora potvrdio kandidaturu za predsjednika Srpske, da bi pred novinarima "okrenuo ploču" i izjavio kako se razgovori nastavljaju.

Vukanović tvrdi da Blanuša svjesno "podvija rep" pred grupom oko Darka Babalja kako bi kandidaturu prepustio Drašku Stanivukoviću, dok istovremeno opstruiše Vukanovićevu kandidaturu za člana Predsjedništva BiH pokretanjem paralelnog prikupljanja potpisa, zbog čega je potpredsjednik stranke Ljubiša Petrović u znak protesta napustio konferenciju za štampu.