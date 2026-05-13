Blanuša: Cilj SDS-a je objedinjavanje opozicije za naredne izbore

Autor Vesna Kerkez
Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je u Banjaluci da je cilj stranke zajednički nastup opozicije na narednim opštim izborima i promjena vlasti u Republici Srpskoj i BiH.

Branko Blanuša poručio da SDS želi objediniti opoziciju za opšte izbore u BiH Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik SDS-a Branko Blanuša izjavio je danas u Banjaluci da je cilj ove stranke objedinjavanje opozicije i zajednički nastup na narednim opštim izborima u BiH.

Blanuša je nakon sjednice Glavnog odbora SDS-a rekao da žele da ova stranka bude stub okupljanja opozicije s ciljem promjene vlasti i pobjede na izborima.

"Želimo da SDS bude stub okupljanja opozicije radi promjene vlasti i pobjede na narednim izborima. To možemo ostvariti zajednički i složno", rekao je Blanuša na konferenciji za novinare.

Na sjednici Glavnog odbora potvrđeno je da je Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske na predstojećim izborima.

On je izrazio očekivanje da će i ostale opozicione stranke prihvatiti sporazum o zajedničkom nastupu na izborima, koji je podržao Glavni odbor SDS-a.

"Nastavićemo razgovore sa svim opozicionim strankama", poručio je Blanuša.

Predsjednik Glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović rekao je da su na današnjoj sjednici potvrđene ranije donesene odluke u vezi sa kandidaturama za opšte izbore u BiH koji će biti održani u oktobru.

"Glavni odbor podržava zajednički nastup svih opozicionih stranaka na predstojećim izborima i kao stub opozicije poziva ih na sabornost oko SDS-a", naveo je Radulović.

 (MONDO)

