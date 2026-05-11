Čeka se konačan dogovor sa SDS-om: Stanivuković kandidat za jednu od dvije funkcije, usaglašavanje do kraja maja

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a i Pokreta "Sigurna Srpska", obratio se nakon sjednice Glavnog odbora PSS i istakao da je predložen kao kandidat za jednu od dvije inokosne funkcije, funkciju predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva BiH.
Prema njegovim riječima, jedan od zaključaka jeste imperativ da opozicija mora zajedno da izađe na izbore, te da je platforma SDS-a dobila jednoglasnu podršku.
"Glavni odbor je potvrdio da je potpuno jedinstvo opozicije i postizanje dogovora oko kandidata jedini put za izbore. Svako optuživanje šteti da završimo sa jednom erom koja traje dvije decenije", rekao je on i istakao da PSS i SDS treba da se dogovore o odlukama pred predstojeće izbore.
"PSS i SDS će se do kraja maja usaglasiti ko će biti kandidat za koju od dvije inokosne funkcije", naveo je Stanivuković između ostalog i pozvao i druge opozicione stranke na dogovor.
"Imam recept za pobjedu", istakao je.