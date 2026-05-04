Bodiroga: SDS će imati kandidate za predsjednika Srpske i člana Predsjedništva

Šef Poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ognjen Bodiroga rekao je da će SDS na predstojećim izborima imati kandidate za predsjednika Republike i za srpskog člana Predsjedništva BiH.

"Ukoliko Glavni odbor SDS-a želi da promijeni ovu odluku iz maja 2025. godine mora to učiniti većinom glasova. Ako ih ne promijeni, SDS će imati oba ova kandidata", izjavio je Bodiroga danas novinarima u Banjaluci.

On je naveo da je Predsjedništvo SDS-a na posljednjoj sjednici donijelo odluku da će stranka ako se pronađe najbolje rješenje u opoziciji, promijeniti jednu ili obje odluke koje se tiču inokosnih funkcija, te dodao da to mora da promijeni Glavni odbor stranke, a ne bilo koji pojedinac.

Poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović rekao je da će podržati predsjednika SDS-a Branka Blanušu kao kandidata za predsjednika Srpske bez bilo kakvih uslovljavanja, ističući da je Draško Stanivuković neprihvatljiv za ovu funkciju.

