SDS potvrdio Blanušu za kandidata, pregovori opozicije se nastavljaju

Autor Nikolina Damjanić
0

Blanuša ostaje kandidat za Predsjednika RS

sds glasanje.JPG Izvor: SDS

Na sjednici Glavnog odbora SDS u Banjaluci podržan je sporazum opozicionih stranaka, ali je istovremeno potvrđena i podrška ranijim odlukama stranke da Branko Blanuša ostaje kandidat SDS-a za predsjednika Republike Srpske, saznaje Mondo.

Na tim osnovama, kako je zaključeno, biće nastavljeni pregovori sa ostalim opozicionim partijama o zajedničkom nastupu na opštim izborima 2026. godine.

Podsjećamo, predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković na sjednici održanoj u ponedjeljak najavio je kandidaturu za jednu od dvije inokosne funkcije na narednim izborima — predsjednika Republike Srpske ili srpskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Sjednica Glavnog odbora još traje, a po njenom završetku biće održana konferencija za novinare.

Sjednici GO SDS u Banjaluci prisustvuju, između ostalih, bivši predsjednici Mirko Šarović, Milan Miličević, Mladen Bosić, kao i gradonačelnik Bijeljina Ljubiša Petrović koji je proteklih dana izjavio da "opozicija treba izaći razjedinjena na izbore", aludirajući na nemogućnost dogovora sa PSS-om i Draškom Stanivukovićem oko kandidatura i koji je već objavio na društvenim mrežama kako čestita Blanuši na kandidaturi za predsjednika.

Uskoro opširnije...

