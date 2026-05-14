Preokret u SDS-u? Nešković tvrdi da Blanuša pokazuje spremnost da prepusti kandidaturu

Autor Dušan Volaš
Potpredsjednik SDS-a Želimir Nešković izjavio je da postoje jasne indicije o promjeni stava predsjednika stranke Branka Blanuše u vezi sa kandidaturom za predsjednika Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema Neškovićevim riječima, iako je Blanuša do juče imao čvrst stav o učešću u izbornoj trci, nakon sinoćnje sjednice Glavnog odbora SDS-a taj stav više nije jasan.

"Očigledno je da se nešto dogodilo u toku prethodne večeri, te je Branko Blanuša pokazao spremnost da prepusti kandidaturu. Informacije koje su došle do mene govore da više funkcionera stranke želi da uđe u trku za predsjednika Srpske", istakao je Nešković.

Komentarišući jučerašnju sjednicu Glavnog odbora SDS-a Nešković je rekao da su članovi, na prijedlog predsjednika Blanuše, potvrdili ranije donesene odluke o kandidaturama za Opšte izbore, uključujući odluku Skupštine SDS-a da je Branko Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske.

Na pitanje da li se Blanuša tokom sjednice izjašnjavao o kandidaturi, Nešković je odgovorio potvrdno:

"Jeste. Glasno je rekao da je kandidat i da će poštovati odluke SDS-a, odnosno da neće odustati", rekao je Nešković.

