Dramatično svitanje u Banjaluci: Uhapšen nakon što je sugrađaninu pokušao zapaliti kuću i automobil

Autor D.V.
Policijska uprava Banjaluka je saopštila da su njihovi pripadnici juče uhpsili I.Đ, državljanina Njemačke sa trenutnim boravištem u Banjaluci, zbog sumnje da je pokušao zapaliti porodičnu kuću i automobil u ovom gradu.

Prema navodima iz policije, drama je počela juče oko 04.15 časova, kada je jedan Banjalučanin policiji prijavio da mu nepoznato muško lice pokušava podmetnuti požar na imovini. Policijski službenici su na licu mjesta izvršili uviđaj i potvrdili navode prijave.

Operativnim radom identifikovan je I.Đ, a na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, juče je izvršen i pretres objekata koje on koristi.

"Prilikom pretresa pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela, kao i određena količina zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu i metalna mrvilica", naveli su iz PU Bnajaluka.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će danas biti predat u nadležnost tužilaštva.

"I.Đ. će danas nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka", naveli su iz PU Bnajaluka.

