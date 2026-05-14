logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nestabilan vikend pred nama: Meteorolozi objavili prognozu za naredne dane

Nestabilan vikend pred nama: Meteorolozi objavili prognozu za naredne dane

Autor D.V. Izvor SRNA
0

U Republici Srpskoj za vikend će biti nestabilno, svježije i kišovito, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

shutterstock_2405034483.jpg Izvor: Shutterstock

U subotu, 16. maja, maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 14 do 23, a u nedjelju, 17. maja, od 11 do 18 stepeni Celzijusovih.

U subotu će biti nestabilno i svježije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije padavine, koje će se premještati od juga i zapada ka ostalim predjelima.

Na jugu su moguće i jače nepogode.

U nedjelju će preovladavati oblačno, povremeno sa slabom kišom, češćom u prvom dijelu dana, dok će u drugom dijelu dana padavine prestati na zapadu i sjeveru uz postepeno smanjenje oblačnosti uveče.

Za ponedjeljak, 18. maj, prognozirano je promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i povremenu slabu kišu, te maksimalnu temperaturu od 16 do 22, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

Možda će vas zanimati

Tagovi

prognoza vremena vrijeme

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ