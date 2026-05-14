Nestabilan vikend pred nama: Meteorolozi objavili prognozu za naredne dane

U Republici Srpskoj za vikend će biti nestabilno, svježije i kišovito, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

U subotu, 16. maja, maksimalna temperatura vazduha iznosiće od 14 do 23, a u nedjelju, 17. maja, od 11 do 18 stepeni Celzijusovih.

U subotu će biti nestabilno i svježije, uz kišu i pljuskove sa grmljavinom, lokalno i obilnije padavine, koje će se premještati od juga i zapada ka ostalim predjelima.

Na jugu su moguće i jače nepogode.

U nedjelju će preovladavati oblačno, povremeno sa slabom kišom, češćom u prvom dijelu dana, dok će u drugom dijelu dana padavine prestati na zapadu i sjeveru uz postepeno smanjenje oblačnosti uveče.

Za ponedjeljak, 18. maj, prognozirano je promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i povremenu slabu kišu, te maksimalnu temperaturu od 16 do 22, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.