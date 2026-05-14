Agencija za zaštitu ličnih podataka: Obrada otiska prsta birača i video-nadzor na biračkim mjestima su neprihvatljivi

Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH smatra neprihvatljivim uvođenje video-nadzora na biračkim mjestima i obrada biometrijskog podatka otiska prsta birača u svrhu uočavanja i sprečavanja povrede procesa glasanja.

Izvor: CIK BiH

Iz Agencije su rekli Srni da, prema važećim zakonskim propisima, video-nadzorpredstavlja mjeru tehničke zaštite čija je primjena opravdana jedino u svrhu lične i imovinske bezbjednosti, te pod uslovom da se navedena svrha ne može ostvariti drugim, manje intenzivnim mjerama.

"Podatak o otisku prsta je biometrijski i spada u posebnu kategoriju podataka, čija je obrada prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka zabranjena, osim u izuzetnim situacijama", navode iz Agencije.

Kako je navedeno, nameće se pitanje obrade ovog podatka u izbornom procesu, te koji legitimni cilj treba ostvariti zadiranjem u privatnost birača u ovoj mjeri.

Iz Agencije navode da takva obrada ne bi bila u skladu sa načelom pravičnosti i zakonitosti iako bi formalno postojao pravni osnov.

Ukazuju da novim Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH, koji je usklađen sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, zabranjena obrada ličnih podataka uključujući biometrijske podatke u svrhu jedinstvene identifikacije osobe.

"Centralna izborna komisija (CIK) BiH dužna je da preispita preovladavaju li interesi nosioca podataka koji su u suprotnosti sa obradom biometrijskih podataka", poručuju iz Agencije za zaštitu ličnih podataka.

Iz Agencije podsjećaju da su u prethodnom periodu Parlamentarnoj skupštini dostavili dva mišljenja na prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koja su se odnosila na uvođenje novih tehnologija u izborni proces – video-nadzor na biračkim mjestima, obradu biometrijskog podatka otiska prsta i optičko skeniranje glasačkih listića.

U mišljenju su, dodaje se, iznesene primjedbe na neprimjereno pozivanje na zakon, ostvarivanje javnosti biračkog spiska objavom na internet stranici CIK-a BiH, propisivanje obrade ličnih podataka u podzakonskim aktima, utvrđivanje identiteta birača - biometrija, nepropisivanje konkretnih mehanizama zaštite posebne kategorije ličnih podataka, način vršenja elektronske identifikacije birača, propisivanje u Izbornom zakonu obaveza koje se odnose na druga nezavisna tijela.

Iz Agencije navode da je, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, CIK BiH kontrolor, te je dužan da primijeni sve mjere propisane Zakonom, uključujući i obezbjeđivanje bezbjednosnih i tehničkih mjera, kao i procjenu rizika za navedenu obradu ličnih podataka.