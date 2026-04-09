ČITAOCI REPORTERI

CIK BiH zabranila kandidovanje 39 političkih stranaka zbog nepodnošenja finansijskih izvještaja

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici izrekla je administrativnu mjeru zabrane prava kandidovanja na narednim izborima za 39 političkih stranaka zbog nepodnošenja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu.

CIK blokirao kandidature stranaka koje nisu predale finansijske izvještaje Izvor: CIK BiH

Kandidovanje je zabranjeno za Demokratsku stranku invalida BiH, Srpski pokret obnove Republike Srpske, Liberalno-demokratsku stranku BiH, BH slobodne demokrate, Novu građansku inicijativu Kozarac, Nezavisnu stranku dr Mihajlo Tovirac, Novu snagu BiH, Narodnu stranku Novi Grad.

Kaznu su dobile i Napredna demokratska stranka BiH, Privredni narodni pokret BiH, Lista za Bugojno, Stranka pravedne politike, Demokratska obiteljska stranka, Udar ljevice, Socijaldemokratski front BiH, Pokret za bolje Brčko-Đapo Mirsad, Savez za Stari grad, Snaga centra, Jedinstvena napredna stranka, Nova partija, Autohtona hrvatska stranka prava BiH, Hrvatska seljačka stranka BiH, Srpska napredna stranka izvorna, kao i Novi bošnjački pokret.

Kandidovanje je zabranjeno i političkim partijama Izvorna Srpska, Savez mladih snaga, Nezavisna bh. lista, Savez ostanak, Savez komunista Jugoslavije, Ekološki slobodarski pokret, Nezavisna lista pozitivna živinička priča, Patriotski front BiH, Socijalisti SPS, Hrvatski domovinski pokret BiH, Savez demokratskih snaga, Stranka spas, Ekološka demokratska stranka i Naša priča Republike Srpske.

CIK je obustavio postupak protiv Demokratske stranke BiH jer je u toku postupka dostavila godišnji finansijski izvještaj, kao i protiv stranke "Za bolje Goražde" jer je brisana iz registra.

