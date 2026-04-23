CIK BiH o nabavci skenera: Tvrdnje o uzimanju mita i pritiscima su opasne i potpuno neistinite

Centralna izborna komisija BiH saopštila je da u potpunosti stoji iza zakonitosti donošenja odluke u predmetu nabavke sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića.

Izvor: CIK BiH

"Posebno želimo istaći da su iznesene opasne i potpuno neistinite tvrdnje o uzimanju ili očekivanju mita u postupku predmetne javne nabavke od strane članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kao i o pritiscima predstavnika međunarodne zajednice na članove Centralne izborne komisije pri odlučivanju o izboru najpovoljnijeg kvalifikovanog ponuđača", navodi se u saopštenju.

Tim povodom, CIK javno poziva nadležne institucije da ispitaju sve navode, ističući da im apsolutno stoji na raspolaganju.

U Komisiji naglašavaju da ovakve izjave pojedinaca predstavljaju direktan udar na institucije koje prate proces. Kako navode, smatraju da su predmetni navodi pritisak na Kancelariju za razmatranje žalbi, te da se plasiranjem netačnih informacija o cjelokupnom postupku želi kompromitovati i zaustaviti najveći pokušaj jačanja integriteta izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u istoriji održavanja demokratskih izbora.

Komentarišući spekulacije o unutrašnjim procedurama, iz CIK-a navode da paušalne tvrdnje najbolje demantuju netačne informacije o broju članova Komisije za nabavku, kao i o omjerima u pojedinim fazama glasanja.

Kada je riječ o načinu glasanja unutar te Komisije, u saopštenju se ističe da ni sam CIK nema taj podatak. Zbog toga, kako zaključuju, Centralna izborna komisija ovaj put izražava čuđenje kako njime može raspolagati neko izvana, a posebno predstavnici nekog od ponuđača koji su učestvovali u javnoj nabavci.

Podsjećamo, vlasnik kompanije "Planet soft" Vedran Jarić najavio je pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH radi donošenja privremene mjere, nakon što je odbijena njihova žalba na odluku CIK-a BiH da posao nabavke izbornih tehnologija povjeri firmi "Smartmatik".

On tvrdi da su mu ljudi bliski vlastima u FBiH i OHR-u ponudili dva miliona KM da se povuče iz čitavog posla, ali je on to odbio, nakon čega su počeli pritisi iz OHR-a.

"Pozivamo Tužilaštvo i Sipu da se uključe u ovaj postupak i izuzmu tendersku dokumentaciju jer `Smartmatik` ne ispunjava uslove tendera", istakao je Jarić u utorak na konferenciji za novinare u Banjaluci.