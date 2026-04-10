Nabavka izborne tehnologije: Jedna kompanija odustala od žalbe

Kompanija "Artco Group" odustala je od žalbe na odluku Centralne izborne komisije BiH (CIK) o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistema biometrijske identifikacije i skeniranja glasačkih listića, saopštila je CIK BiH.

Izvor: CIK BiH

Ova kompanija je 7. aprila zvanično obavijestila Centralnu izbornu komisiju i Kancelariju za razmatranje žalbi o povlačenju svoje žalbe. Preostale dvije žalbe, koje su uložile grupa ponuđača "Planet Soft" d.o.o. Banja Luka i kompanija "Provis" d.o.o. Bijeljina, proslijeđene su Kancelariji za razmatranje žalbi uz izjašnjenja CIK-a otpremljena 3. i 10. aprila.

Uporedo s ovim procesom, CIK je dostavio zahtjev za hitno rješavanje preostalih žalbi, naglašavajući da se nabavka odnosi na Opšte izbore 2026. godine. Iz Komisije ističu da su rokovi za pripremu, implementaciju i testiranje sistema zakonom uslovljeni i objektivno ograničeni.

"Svako neopravdano odugovlačenje postupka javne nabavke, naročito putem žalbi koje ne ispunjavaju zakonske pretpostavke, objektivno ugrožava mogućnost pravovremene realizacije nabavke od izuzetnog opšteg javnog interesa", navodi se u saopštenju.

CIK je 19. marta donio odluku da se ugovor za nabavku opreme dodijeli grupi ponuđača koju predvodi "Smartmatic BH" d.o.o. Iz Komisije poručuju da se cijeli postupak provodi transparentno i u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.