Tragedija u Srbiji: Poslije svađe nasmrt pretukao brata od strica

Autor D.V. Izvor mondo.rs
Nakon kraće rasprave u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana došlo je do fizičkog obračuna između rođaka, u kojem je, kako se sumnja, muškarac drvenom motkom nasmrt pretukao svog brata od strica.

Muškarac kod Vladičinog Hana motkom ubio brata od strica poslije svađe

Nakon kraće rasprave, u srijedu uveče, došlo do fizičkog obračuna između rođaka u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon čega je jedan od njih uslijed povreda preminuo.

Izvršen je uviđaj i konstatovano da je ”najvjerovatnije dana 13. maja oko 19.05 sati između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića, nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna, gdje je Slobodan upotrebom podesnog predmeta najvjerovatnije 'drvene motke' više puta udario Svetomira u predjelu glave i ruke i na taj način istog lišio života”, kažu iz VJT u Vranju.

Sve se desilo u kući pokojnog Svetomira Stojiljkovića u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija tijela pokojnog.

Osumnjičenom određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati.

 (Blic/Mondo) 

