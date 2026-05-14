Tragedija u Srbiji: Poslije svađe nasmrt pretukao brata od strica

Nakon kraće rasprave, u srijedu uveče, došlo do fizičkog obračuna između rođaka u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon čega je jedan od njih uslijed povreda preminuo.

Izvršen je uviđaj i konstatovano da je ”najvjerovatnije dana 13. maja oko 19.05 sati između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića, nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna, gdje je Slobodan upotrebom podesnog predmeta najvjerovatnije 'drvene motke' više puta udario Svetomira u predjelu glave i ruke i na taj način istog lišio života”, kažu iz VJT u Vranju.

Sve se desilo u kući pokojnog Svetomira Stojiljkovića u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija tijela pokojnog.

Osumnjičenom određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati.

