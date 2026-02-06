logo
Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu: Policija provjerava da li je imao saučesnike u zločinu

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu: Policija provjerava da li je imao saučesnike u zločinu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Napadač je uhapšen nakon intenzivne potrage i sada se nalazi u policijskoj pritvorskoj jedinici, dok se istražuju svi detalji zločina i provjerava da li je imao pomagače.

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Nišu Izvor: Kurir/M.S.

Niška policija uhapsila je osumnjičenog za brutalno ubistvo A. M. (44), koja je likvidirana jutros u blizini svoje kuće u naselju Palilula.

Napadač je uhapšen nakon intenzivne potrage i sada se nalazi u policijskoj pritvorskoj jedinici, dok se istražuju svi detalji zločina i provjerava da li je imao pomagače.

Prema prvim informacijama do kojih su došli domaći mediji, nesrećna žena tog jutra odvela je dijete u vrtić, a kada se vraćala kući, napadač ju je sačekao u zasjedi i ispalio više hitaca iz pištolja, usmrtivši je na licu mjesta.

Iako je ubica uhapšen, istraga i dalje traje kako bi se utvrdilo da li je imao pomagače i koji su tačni motivi zločina.

Prema informacijama koje je iznio komšiluk ubijene žene, napadač je najvjerovatnije poznavao žrtvu.

Za sada nije poznat motiv ove jezive likvidacije, ali policijski inspektori provjeravaju moguću povezanost sa poslovima njenog pokojnog bivšeg supruga, koji je poginuo 2017. godine u eksploziji improvizovane naprave.

Telo A. M. poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok se istražuju sve okolnosti napada. Komšije i prolaznici i dalje su potreseni zbog brutalnog zločina, a policija nastavlja da radi na rasvjetljavanju svih detalja ovog događaja.

 (Telegraf/MONDO)

