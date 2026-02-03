Tvrdi da je pištolj slučajno opalio: Poništena presuda policajcu iz Osijeka, obrt u slučaju koji je potresao region

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ukinuo je nepravosnažnu presudu kojom je bivši policajac Marko Smažil bio osuđen na 18 godina zatvora zbog ubistva studentkinje Mihaele Berak i predmet je vraćen Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ukinuo je prvostepenu presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu koji je u septembru 2023. godine službenim pištoljem usmrtio osječku studentkinju Mihaelu Berak.

"Županijski sud u Osijeku zaprimio je rješenje Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske, poslovni broj: II Kž-50/2026-4 od 21. januara 2026. godine, kojim je produžen istražni zatvor protiv optuženog M. S. iz zakonskog osnova člana 123, stav 1, tačka 3 Zakona o krivičnom postupku.

Iz sadržaja tog rešenja proizlazi da je Visoki kazneni sud Republike Hrvatske rešenjem, poslovni broj: I Kž-211/2025 od 21. januara 2026. godine, ukinuo presudu Županijskog suda u Osijeku, poslovni broj: K-11/2024-95 od 20. marta 2025. godine i predmet uputio Županijskom sudu u Osijeku na ponovno suđenje i odluku. Ukidanom presudom Županijskog suda u Osijeku optuženi M. S. proglašen je krivim zbog krivičnog dela ubistva iz člana 110 Krivičnog zakona i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina“, navodi se u saopštenju suda.

Bio osuđen na 18 godina zatvora

Smažil je prošle godine nepravosnažno osuđen na 18 godina zatvora, nakon što je Županijski sud u Osijeku utvrdio da je namjerno ubio djevojku.

Nedavno je Visoki kazneni sud razmatrao žalbe na prvostepenu presudu u ovom slučaju. Smažil i njegov branilac tražili su da se krivično djelo prekvalifikuje u prouzrokovanje smrti iz nehata, za koje je propisana blaža kazna, dok je Državno tužilaštvo zahtijevalo strože kažnjavanje.

Županijski sud u Osijeku u prvostepenoj presudi zaključio je da je Smažil hitac ispalio namjerno, jer je oružje držao veoma blizu žrtve, a takođe je nakon pucnja mijenjao okvire i verzije događaja u kojem je nesrećna Mihaela izgubila život.

Smažil tvrdi da je hitac ispaljen slučajno

Smažil je u žalbi ponavljao ono što je tvrdio tokom cijelog postupka - da nije imao namjeru da ubije Mihaelu. Naveo je da je do ispaljenja hica došlo slučajno, te da se u takvim okolnostima ne može govoriti o ubistvu, već o prouzrokovanju smrti iz nehata ili o opšteopasnoj radnji, odnosno o blažem krivičnom djelu.

On ne spori činjenicu da je Mihaela stradala od njegovog metka, ali ne prihvata zaključke iz prvostepene presude.

S druge strane, Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku zatražilo je izricanje strože kazne, smatrajući da 18 godina zatvora nije adekvatna sankcija za djelo koje je Smažil počinio.

Dokazi protiv bivšeg policajca

U obrazloženju prvostepene presude, osječki sud naveo je da je krivica dokazana na osnovu iskaza svjedoka, materijalnih dokaza i sprovedenih vještačenja. Svjedoci su, prema riječima sudije Mladena Radičevića, posvedočili da im se Mihaela Berak više puta povjeravala zbog ponašanja optuženog, opisujući ga kao posesivnog, manipulativnog i kontrolisajućeg.

Sud je utvrdio da je Smažil u trenutku ubistva imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali da je bio uračunljiv. Njegovu odbranu sud je ocijenio kao nelogičnu i neverodostojnu, zaključivši da je djelovao sa direktnom namjerom.

Sudije nisu prihvatile tvrdnje okrivljenog da je riječ o nesrećnom slučaju, navodeći da je njegova odbrana kontradiktorna. „Najprije se branio da se žrtva sama upucala, zatim je mijenjao položaj stvari u stanu nakon događaja, a zamenjeni su i okviri“, stoji u obrazloženju presude.

Iskaz odbrane da je usmrćenje nastalo iz nehata nije prihvaćen, jer je reč o policijskom službeniku obučenom za rukovanje vatrenim oružjem. Sud navodi da su vještaci utvrdili da je udaljenost oružja od žrtve bila oko 30 centimetara, što, prema ocjeni suda, ukazuje na namjeru da se žrtva usmrti, kao i činjenica da je nakon pucnja mijenjao okvire.

Reakcije porodice žrtve

Svjedoci su takođe naveli da je Smažil nakon pucnjave ostao smiren, menjao okvire i pomerao predmete na mjestu zločina. Sud je ocijenio da takvo ponašanje ne ukazuje na stanje šoka, već na osobu koja je bila svjesna svojih postupaka.

Prema optužnici, Smažil je 20. septembra 2023. godine oko 22 časa, u svom stanu u Osijeku, iz službenog pištolja HS-9 ispalio hitac u glavu 21-godišnje Mihaele Berak, nanevši joj smrtonosne povrede glave i vrata, uključujući razdor glavne vratne arterije.

Policija je u početku slučaj kvalifikovala kao teško krivično djelo protiv opšte bezbednosti, sumnjajući na nepažljivo rukovanje oružjem. Međutim, Županijsko državno tužilaštvo u Osijeku je nakon ispitivanja osumnjičenog promenilo pravnu kvalifikaciju u ubistvo.

Roditelji ubijene studentkinje nakon izricanja presude izjavili su da u izrečenoj kazni ne vide zadovoljštinu.

"Znamo samo da se naše dete nije samo ubilo i da nije bilo onako kako se u početku pričalo. To nam je strašno i poražavajuće", rekla je majka Jadranka Berak, dodajući da im Smažil nikada nije izrazio kajanje.

Otac Ivica Berak izjavio je da im ćerku ništa ne može vratiti i da se pokazalo da je riječ o ubistvu sa predumišljajem. Na pitanje da li je u sudnici video kajanje kod Smažila, rekao je da to pitanje treba postaviti njemu. „Kako se ponašao poslije zločina, vjerovatno se ne kaje. Sada može da priča šta hoće“, zaključio je Mihaelin otac.

