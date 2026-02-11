Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Kruševcu: Sin izbo majku nožem u kući

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo žene u Kruševcu. Sin se sumnjiči da je nožem izbo majku.

Policija u Kruševcu uhapsila je J.B. (1994) zbog sumnje da je nožem izbo svoju majku u Kruševcu. Sumnja se da ju je izbo nožem u porodičnoj kući.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (1994) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo. On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanijevši joj povredu od koje je preminula. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu", navodi se u saopštenju PU Kruševac.