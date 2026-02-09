"Veliki propust policije i tužilaštva": Odbrana zatražila ukidanje presude optuženima za ubistvo Slaviše Krunića

Odbrana trojice optuženih za teško ubistvo Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića zatražila je danas od Vrhovnog suda da ukine presude kojima su njihovi branjenici nakon ponovljenog postupka u Okružnom sudu Banjaluka osuđeni na ukupno 85 godina zatvora.

Izvor: mondo.ba

Tatjana Vasić branilac Benedija Đukanovića, tako je ponovo zatražila ukidanje prvostepene presude i novo suđenje i to pred novim sudskim vijećem.

"Najviše bih voljela da se novo suđenje održi pred vijećem Vrhovnog suda", rekla je Vasićeva, sa kojom su saglasni bili i branioci ostalih optuženih, piše Srpska info.

Podsjećanja radi, u ponovljenom postupku zbog ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića, pred vijećem Okružnog suda u Banjaluci u junu prošle godine Benedi Đukanović osuđen je na 40 godina, Emilio Baldo na 25 godina, a Rodoljub Gajić na 20 godina zatvora.

Baldo koji je u ranijem prvostepenom postupku bio oslobođen, u ponovljenom postupku je osuđen i uhapšen je nakon izricanja presude.

Krunić i Pavlović ubijeni su 22. aprila 2019. godine u Glamočanima kod Banjaluke.

Suđenje optuženima počelo je u februaru 2020. godine, ali je Vrhovni sud RS u međuvremenu ukinuo presudu i postupak vratio na početak. Ponovljeni postupak okončan je u junu prošle godine i u narednom periodu očekuje se nova odluka Vrhovnog suda RS.

Na današnjoj sjednici u Vrhovnom sudu Republike Srpske, branilac Benedija Đukanovića ponovo je ukazala da se događaj nije odigrao onako kako je navedeno u optužnici. Podsjetila je kako odbrana od starta želi da utvrdi istinu, jer samo istina kako je rekla, može da oslobodi njenog branjenika.

"Kada smo tražili da se uradi 3D rekonstrukcija, predložili smo da to uradi vještak Vojin Maštruko, što je sud iz predubjeđenja odbio. Sud je odabrao Nenada Šipku, ali njegov zaključak nije bio dramatično drugačiji od onog što je odbrana govorila. Tada kreće napad suda na vještaka, jer nije potvrdio očekivano, odnosno ono što je Maštruko već rekao", rekla je Vasić.

Dodaje kako presuda Okružnog suda nakon ponovljenog postupka obiluje pretpostavkama i opet je osporavala iskaz preživjelog Gorana Ilića, navodeći da dokazi ne potvrđuju ono što je on pričao.

"Tokom rekonstrukcije on je sam sebe postavio u vozilo, a nijedan vještak nije našao projektile koji bi išli ka njegovim koljenima. Ono što je opisano u presudi i njegovoj izjavi prkosi zakonima fizike. Ista stvar je i sa smrtonosnom ranom kod Krunića, koja je s lijeve strane išla ispod brade ka tjemenu. Sud odbacuje ono što je utvrdila 3D rekonstrukcija, da je pucano iznutra i navodi da je taj projektil prošao kroz staklo, s desne strane, odbio se od rukohvat u vozilu, pa se vratio i pogodio Krunića u glavu, što takođe prkosi fizici", istakla je Vasićeva.

Advokat Nebojša Milanović branilac Emila Balda, podsjetio je da je njegov branjenik prvo bio oslobođen, pa nakon ponavljanja suđenja osuđen na 25 godina zatvora. U ponovljenom postupku, prema stavu advokata Milanovića, izveden je samo jedan dokaz koji smatra nezakonitim, a odnosio se na mjerenje prosječne brzine koliko mu je vremena trebalo da se odveze od kafića ”Alabama” do mjesta gdje je nestao signal s Baldinog mobilnog telefona.

Emilio Baldo u Vrhovnim sudu RS je izjavio da nije učestvovao u ubistvu Krunića i Pavlovića.

"U završnoj riječi tužiteljka je sama navela da protiv mene nema dokaza. Osuđen sam na osnovu nula dokaza na 25 godina zatvora!? Ja to stvarno ne mogu da podnesem", izjavio je Baldo.

Gajićev branilac, advokat Svetozar Bajić, smatra da je tokom cijelog postupka sud preuzeo ulogu istražnih organa.

U ponovljenom postupku sve dokaze izvodio je sud, provjeravajući navode odbrane, a ne optužbe. Gajić nije znao niti je pokojnom Željku Kovačeviću mogao prenijeti informacije o tome kad je Krunić išao u ”Moreti”, kad je izašao, gdje je sjedio, koliko je imao članova obezbjeđenja, kako su oni bili naoružani, gdje sjede i u koje vrijeme su došli na mjesto gdje se ubistvo dogodilo- rekao je Bajić.

On smatra da Gajić nije mogao ni pretpostaviti da će Krunić biti ubijen.

Bajić je još jednom skrenuo pažnju da tokom istrage nije izuzet video nadzor sa Krunićeve kuće i imanja, navodeći da je to veliki propust policije, tužilaštva, pa i samog ”Sektor sekjuritija”.

"Kada nema dokaza optuženi se oslobađajuću krivice, a ovdje u presudi imamo sve same pretpostavke. U dijelovima presude se navodi da je Kovačević nešto saznao od Gajića, ali to nije potkrepljeno nijednim dokazom. Sve informacije o Kruniću, Kovačević je mogao saznati ličnim nadzorom. Postavlja se onda pitanje da li bi Krunić bio ubijen da nije imao inforamcije od Gajića, odgovor je, da", smatra Bajić.

Republički tužilac Žana Bojić, koja je mijenjala koleginicu Snježanu Petković, izjavila je da su u ponovljenom postupku otklonjeni svi nedostaci i manjkavosti iz ranije ukinute presude.

(Mondo)