Hitna sjednica Doma naroda PSBiH: Plate i naknade u institucijama BiH skinute sa dnevnog reda

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, a sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom.

Hitna sjednica Doma naroda PSBiH Izvor: Bernard Milošević/SRNA

Odluka o skidanju ovih tačaka dnevnog reda donesena je na kolegijumu održanom prije sjednice.

Delegati bi po skraćenom postupku trebali da razmotre Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, čiji je predlagač delegat DŽemal Smajić, te zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Pred delegatima će se naći i set prijedloga evropskih zakona – o patentu, o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, o žigu, o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualnog vlasništva, o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, o zastupanju u oblasti prava industrijskog vlasništva, te o mjernim jedinicama u BiH.

Prijedlozi ovih zakona razmatraće se u drugom čitanju, a njihov predlagač je Savjet ministara.

Sjednici prisustvuje 14 delegata, po pet iz Kluba Srba i Kluba Bošnjaka, te četiri delegata iz Kluba Hrvata.

