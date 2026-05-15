Hrvatska poziva BiH na konsultacije o Trgovskoj gori

Hrvatska upućuje službeni poziv BiH za prekogranične konsultacije o izgradnji skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

BiH će narednih dana dobiti poziv za učestvovanje u prekograničnim konsultacijama u vezi sa izgradnjom skladišta za nuklearni otpad na Trgovskoj gori, saopšteno je danas iz hrvatskog Fonda za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško".

Iz ovog fonda navode da je Hrvatska juče na sastanku u Ženevi istakla punu predanost trnasparentnom, odgovornom i konstruktivnom sprovođenju postupka procjene uticaja na okolinu Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koju planira da gradi na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori, uz samu granicu sa BiH.

"Tokom sastanka Izvršnog odbora Espo konvencije u Ženevi, delegacije Hrvatske i BiH imale su priliku da predstave i argumentuju svoje stavove u vezi sa realizacijom ovog projekta, te postupak procjene uticaja na okolinu u skladu s odredbama Espo konvencije", navode iz Fonda.

Iz Fonda su naveli da je Hrvatska "i do sada vodila otvorene i efikasne prekogranične konsultacije sa BiH, te će s takvom praksom nastaviti i tokom svih faza postupka".

Hrvatska strana je, kako se navodi, potvrdila da je postupak procjene uticaja na životnu sredinu formalno počeo 7. maja objavom relevantnih informacija na internet stranicama Ministarstva zaštite okoline i zelene tranzicije.

"BiH će u narednim danima biti upućeno službeno obavještenje u skladu sa Espo konvencijom, uz poziv na učestvovanje u prekograničnim konsultacijama", dodaju iz Fonda.

Naglašeno je kako se postupak trenutno nalazi u ranoj fazi, te da će sve javne i prekogranične konsultacije biti sprovedene transparentno i u skladu sa najvišim međunarodnim standardima.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško" kao i postojeći intitucionalni otpad skladišti na Trgovskoj gori u opštini Dvor, na samoj granici sa BiH.