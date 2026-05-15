Novi haos oko atentata na Kenedija: CIA optužena da je uklonila tajna dokumenta, postavljen im ultimatum

Američka kongresmenka Ana Paulina Luna upozorila je da Centralna obavještajna agencija (CIA) ima 24 časa da vrati desetine dokumenata o atentatu na američkog predsednika Džona F. Kenedija ili će se suočiti sa sudskim pozivom Kongresa.

Luna je oštro kritikovala CIA u nizu objava na društvenoj mreži Iks, nakon što je uzbunjivač Džejms Erdman treći pred senatskim komitetom izjavio da je agencija "povukla 40 kutija dokumenata o Kenediju i projektu "MKUltra", koji su bili u procesu deklasifikacije u Kancelariji direktora nacionalne obavještajne službe".

Given the nature of docs in question, we are sending a preservation notice. Docs need to be returned to ODNI given that ODNI was given direction and authority by the President to declass RFK, MLK, & JFK. Regarding MKULTRA, these were documents specifically requested by my Task…pic.twitter.com/uBnt5RqjDD — Rep. Anna Paulina Luna (@RepLuna)May 13, 2026

Erdman, koji je od marta 2025. do aprila 2026. radio u kancelariji direktorke nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard, ocijenio je da je zapljena dokumenata deo "dokumentovanih pokušaja zaobilaženja nadzora".

"CIA ima 24 časa da vrati dokumenta kancelariji Tulsi Gabard ili ću pokrenuti postupak za izdavanje sudskog poziva. Kongres je tražio ova dokumenta", napisala je Luna.

Ona je takođe sugerisala da neko unutar agencije aktivno podriva izvršnu uredbu predsjednika Donalda Trampa o deklasifikaciji dokumenata, uz upozorenje da slede kaznene mere.

Nakon što su pojedini mediji opisali događaj kao "upad" CIA u kancelariju direktora nacionalne obaveštajne službe, portparolka te institucije Olivija Kolman odbacila je takve tvrdnje.

"To je netačno – CIA nije upala u kancelariju direktora nacionalne obavještajne službe", poručila je Kolman, iako nije negirala da su dokumenti preuzeti.

Luna je kasnije pojasnila da je CIA uzela dokumenta koja su u nadležnosti ODNI i da se uklanjanje nije dogodilo tog dana, niti je predstavljalo upad. Izvor "Njuznejšena" iz obaveštajnih krugova potvrdio je da su dokumenti uklonjeni tokom obustave rada američke vlade 2025. godine.

Atentat na Kenedija 1963. godine decenijama je predmet brojnih teorija zavjere, uključujući i one koje dovode CIA u vezu sa ubistvom.

Prema istraživanju "Galupa" iz 2023. godine, 65 odsto Amerikanaca vjeruje da je Kenedi ubijen u zavjeri, a čitav slučaj postao je simbol nepovjerenja javnosti prema federalnoj vlasti.

Iako nijedan deklasifikovani dokument do sada nije potvrdio da je CIA naredila ubistvo, istrage su pokazale da je agencija pokušavala da sakrije ključne informacije o atentatu, uključujući činjenicu da je pratila Lija Harvija Osvalda, koji je zvanično označen kao atentator.

Dokumenti o projektu "MKUltra" odnose se na tajni program CIA iz perioda Hladnog rata, u okviru kojeg su američki građani bez svog znanja bili izloženi LSD-ju i psihološkom mučenju, uključujući senzornu deprivaciju i izolaciju.

Tadašnji direktor CIA Ričard Helms naredio je uništavanje svih dokumenata o "MKUltra" programu 1973. godine, ali je deo arhive kasnije pronađen i objavljen.

