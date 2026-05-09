logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Njemački političar zatražio oproštaj zbog fašizma i Drugog svjetskog rata

Njemački političar zatražio oproštaj zbog fašizma i Drugog svjetskog rata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Predsjedavajući njemačkog Savjeta za ustav i suverenost Ralf Nimejer zatražio je danas oproštaj zbog fašizma i Drugog svjetskog rata, nazivajući 9. maj danom oslobođenja.

shutterstock_1898311084.jpg Izvor: Shutterstock

"Izvinjavam se za fašizam i za rat. Za nas Nijemce, to nije dan naše kapitulacije, već oslobođenja od fašizma", naveo je Nimejer u video-obraćanju na ruskom jeziku.

Nimejer je istakao da oni koji danas ne proslavljaju Dan pobjede nad fašizmom smatraju sebe gubitnicima.

"Zahvaljujem Sovjetskom Savezu i Rusiji", dodao je Nimejer.

Stručnjak za spoljnu politiku iz njemačke stranke BSV Sevim Dagdelen nazvao je neprihvatljivim uporno odbijanje njemačkih vlasti da priznaju zločine koje je počinila nacistička NJemačka.

Dagdelen je naveo da Berlin ne želi da prizna da je Drugi svjetski rat bio kolonijalni rat istrebljivanja i razaranja na teritoriji Sovjetskog Saveza, gdje je tokom rata život izgubilo 27 miliona ljudi, uglavnom civila.

On smatra da je pogrešno što se Njemačka "priprema" za novi rat sa Rusijom i da Berlin treba da razgovara sa Moskvom radi deeskalacije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemačka fašizam

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ