Predsjedavajući njemačkog Savjeta za ustav i suverenost Ralf Nimejer zatražio je danas oproštaj zbog fašizma i Drugog svjetskog rata, nazivajući 9. maj danom oslobođenja.

"Izvinjavam se za fašizam i za rat. Za nas Nijemce, to nije dan naše kapitulacije, već oslobođenja od fašizma", naveo je Nimejer u video-obraćanju na ruskom jeziku.

Nimejer je istakao da oni koji danas ne proslavljaju Dan pobjede nad fašizmom smatraju sebe gubitnicima.

"Zahvaljujem Sovjetskom Savezu i Rusiji", dodao je Nimejer.

Stručnjak za spoljnu politiku iz njemačke stranke BSV Sevim Dagdelen nazvao je neprihvatljivim uporno odbijanje njemačkih vlasti da priznaju zločine koje je počinila nacistička NJemačka.

Dagdelen je naveo da Berlin ne želi da prizna da je Drugi svjetski rat bio kolonijalni rat istrebljivanja i razaranja na teritoriji Sovjetskog Saveza, gdje je tokom rata život izgubilo 27 miliona ljudi, uglavnom civila.

On smatra da je pogrešno što se Njemačka "priprema" za novi rat sa Rusijom i da Berlin treba da razgovara sa Moskvom radi deeskalacije.