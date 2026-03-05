Vuk Mob u nacističkoj uniformi: Salutirao Hitleru i uvrijedio Jevreje

Vuk Mob šokirao je pratioce serijom fotografija na kojima šalje nacističke pozdrave i pozira u njihovoj uniformi

Izvor: Kurir TV/iamvukmob

Svjetski mediji bave se ovih dana najviše situacijom na Bliskom istoku, nakon što napada SAD i Izraela na Teheran u subotu.

Zabrinutost postoji u cijelom regionu s obzirom da je veliki broj naših ljudi praktično bio zarobljen u zemljama koje su bombardovane, a među njima su i brojne slavne ličnosti.

Zato je mnoge i šokirao potez srpskog repera Vuka Moba koji je objavio nekoliko fotografija u nacističkoj uniformi.

On je najprije objavio stori na kom je pisalo: "Šta misliš o Izraelu i Jevrejima?" dok pozira sa nacističkom širmicom.

Izvor: Instagram/iamvukmob/printscreen

Potom je nastavio:

"Ima jedna stvar u vezi mene koju ljudi treba da znaju. Ne je*em živu silu, prijatelji moji".

Međutim, nakon serije kritika koje su uslijedile, Vuk Mob se se ponovo oglasio:

"Bio sam kritikovan zbog slike koju sam okačio i svjestan da sam možda malo pretjerao i želim da pošaljem izvinjenje svim Jevrejima i pristalicama istih u sljedećem storiju. Još jednom izvinite", napisao je, pa ponovo objavio fotografiju u nacističkoj uniformi.

Pogledajte:

Mnogi su podsjetili da je na teritoriji Jugoslavije postojalo na desetine logora, a tokom Drugog svjetskog rata stradalo je između milion i milion i sedamsto hiljada ljudi od nacista. Samo u logoru Jasenovac procjene broja žrtava kreću se od oko 80.000, te ne čudi što je mnogima zasmetalo što Vuk Mob nosi uniformu koja je sijala smrt širom Evrope, ali i na teritoriji naše zemlje.

Zakon o zabrani manifestacija i simbola neonacističkih i fašističkih organizacija stupio je na snagu u Srbiji. Prema zakonu, zabranjeno je organizovanje skupova, isticanje zastava, znački, parola, grafita, uniformi ili bilo kojih materijala koji promovišu ili veličaju neonacizam, fašizam ili ratne zločince.

Svako ko širi mržnju prema ljudima zbog rase, vjere, nacije ili ličnih opredjeljenja može biti kažnjen. Pojedinci mogu dobiti kaznu od 40 do 400 evra, dok registrovana udruženja i pravna lica mogu platiti i do 8.500 evra. Uz novčane kazne, zakon predviđa i oduzimanje predmeta korišćenih za prekršaj.

Cilj zakona je zaštita prava i sloboda građana, i sprečavanje širenja fašističkih ideja u javnosti.