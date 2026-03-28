Preventivno protiv poplava: Prijedor diže privremeni nasip uz Sanu (FOTO)

U Prijedoru će u narednim satima biti završena izgradnja privremenog zemljanog nasipa u naselju Gomjenica dužine 1,7 kilometara, kao preventivna mjera u slučaju naglog rasta vodostaja rijeke Sane, izjavio je gradonačelnik Slobodan Javor.

Izvor: SRNA / Katarina Panić

Nasip je privremen i teren će biti vraćen u prvobitno stanje za tri mjeseca, kada se završi izgradnja betonskog parapetnog zida.

Javor je naglasio da su do sada izgrađena 300 metara betonskog zida u Gomjenici i 250 metara u Tukovima, gdje će uskoro takođe biti podignut zemljani nasip od oko 700 metara kako bi se zaštitili lokaliteti od potencijalnih poplava.

„Sve radimo preventivno, jer se očekuje naglo zatopljenje i otapanje snijega sa Grmeča, što može uzrokovati brzi porast Sane“, pojasnio je Javor, dodajući da nijedan stambeni objekat nije pod vodom, dok su pogođeni uglavnom pomoćni objekti poput garaža.

Dosadašnje mjere, uključujući produbljenje i čišćenje korita, izgradnju parapetnih zidova i nasipa, pokazale su rezultate, a naredni korak biće dalja regulacija korita rijeke Sane.