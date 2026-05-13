"Prvi takav slučaj": Još jedna zemlja napala Iran, Tramp gubi strpljenje

Rat između Irana i Amerike ušao je u 75. dan.

Izvor: Shutterstock/lev radin/Hamara/Below the Sky

Naznaka o postizanju trajnog primirja još uvijek nema. Američki mediji tvrde da je predsjednik SAD Donald Tramp "isfrustriran taktikom Irana", zbog čega navodno "više nego ikad razmišlja o novim napadima na tu zemlju".

Dok iranska kontrola Ormuskog moreuza i dalje traje, visoki oficir rekao je da je je taj plovni put sada "ogromno operativno područje", i to mnogo šire nego prije sukoba.

Koliko će rat sa Iranom koštati Amerikance?

Pentagon procjenjuje da je rat sa Iranom do sada koštao 29 milijardi dolara, u odnosu na 25 milijardi dolara koliko je prijavio Kongresu prije dvije nedjelje, izvještava CNN.

Ali, prema riječima jednog stručnjaka za ratne budžete, sukob će na kraju koštati američke poreske obveznike najmanje trilion dolara.

Visoki zvaničnik Pentagona rekao je u utorak da nova procena troškova uključuje ažurirane iznose za popravku i zamenu opreme, kao i operativne troškove.

Amerika otkrila lokaciju nuklearne podmornice

Pentagon je objavio lokaciju jedne od svojih nuklearnih podmornica, što je veoma redak potez koji je uslijedio dan nakon što je predsjednik Tramp odbio najnoviji iranski mirovni prijedlog. Američka Šesta flota prekjuče je saopštila da je balistička podmornica klase Ohajo u nedjelju stigla u Gibraltar, britansku teritoriju na jugu obale Španije, piše The Hill.

"Posjeta luci pokazuje sposobnost, fleksibilnost i trajnu posvećenost Sjedinjenih Država svojim NATO saveznicima. Podmornice klase Ohajo sa balističkim projektilima predstavljaju neprimetne platforme za lansiranje takvih projektila i čine najotporniji dio američke nuklearne trijade", navodi se u saopštenju Šeste flote.

— U.S. Sixth Fleet, under the jurisdiction of U.S. Naval Forces Europe & Africa and primarily responsible for U.S. Navy activities around the Mediterranean Sea, has confirmed the arrival of an#Ohio-class Ballistic Missile submarine for a port visit in#Gibraltaron the 10th…pic.twitter.com/7JrbqMCyV4 — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman)May 11, 2026

Pentagon nije otkrio ime podmornice, koja se ubraja među najtajnije oružje američke vojske. Lokacije američkih nuklearnih podmornica po pravilu se drže u strogoj tajnosti.

Izvori: Saudijska Arabija gađala Iran u znak odmazde tokom rata na Bliskom istoku

Saudijska Arabija izvela je više neprijavljenih napada na Iran kao odgovor na napade kojima je bila izložena tokom rata na Bliskom istoku, izjavila su dvojica zapadnih zvaničnika koji imaju saznanja o tome i dvojica iranskih zvaničnika.

Napadi Saudijske Arabije, o kojima do sada nije bilo javnih informacija, predstavljaju prvi poznati slučaj da je to kraljevstvo direktno izvelo vojnu akciju na iranskoj teritoriji i pokazuju da Rijad postaje znatno odlučniji u suprotstavljanju svom glavnom regionalnom rivalu, prenosi Rojters.

Prema navodima zapadnih izvora za agenciju, napade je krajem marta izvelo saudijsko ratno vazduhoplovstvo kao odgovor na prethodne napade na Saudijsku Arabiju.