BiH među najkorumpiranijim državama Evrope prema CPI izvještaju

Autor Haris Krhalić
0

Bosna i Hercegovina se prema najnovijem Indeksu percepcije korupcije (CPI) nalazi među četiri najlošije rangirane države u Evropi, sa ocjenom 34 od 100 bodova. Na svjetskoj listi BiH zauzima 109. mjesto, koje dijeli sa Alžirom, Nepalom i Indonezijom.

BiH među najkorumpiranijim državama Evrope Izvor: Shutterstock

Iako je BiH ostvarila minimalan napredak od jednog boda u odnosu na prošlu godinu, Transparency International BiH upozorava da to ne mijenja sliku dugogodišnje stagnacije u borbi protiv korupcije. U Evropi slabiji rezultat imaju samo Rusija, Bjelorusija i Srbija.

Slabljenje demokratije pogoršava stanje korupcije u BiH

Ovogodišnji CPI izvještaj stavlja poseban fokus na vezu između slabljenja demokratskih institucija i rasta korupcije. Države sa nezavisnim institucijama, slobodnim medijima i snažnim mehanizmima kontrole vlasti efikasnije su u suzbijanju korupcije.

U slučaju BiH, značajniji napredak nije zabilježen. Zemlja se i dalje svrstava između neuspjelih demokratija i država sa autoritarnim obilježjima. U izvještaju se posebno pominju zakonska rješenja usvojena u Republici Srpskoj tokom prošle godine, za koja se navodi da su uticala na ograničavanje slobode govora i udruživanja.

Izvor: Transparency International BiH

Netransparentno finansiranje izbora

Globalni CPI izvještaj naglašava da je transparentnost finansiranja izbornih kampanja ključna za sprečavanje korupcije. Istraživanje Transparency Internationala BiH pokazuje da su političke stranke prikrile najmanje 2,6 miliona KM troškova kampanje, što dodatno narušava povjerenje u izborni proces.

Regionalni izvještaj ukazuje i na problem političkog uticaja na pravosuđe u BiH, posebno kroz imenovanja u sudskim i tužilačkim institucijama. Iz TI BiH upozoravaju na sporne aspekte procesa usvajanja zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS).

Slabi rezultati u procesuiranju korupcije

Pravosuđe u BiH i dalje bilježi loše rezultate u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela. Afere koje su obilježile prošlu godinu, poput slučajeva „Vijadukt“ i „Pretis“, još nemaju sudski epilog, što dodatno utiče na percepciju korupcije u zemlji.

Kao posebno problematična oblast izdvaja se sukob interesa javnih funkcionera. Na državnom nivou još nije izrečena nijedna sankcija po novom zakonu, dok se u Federaciji BiH zakon ne primjenjuje više od deset godina. Zbog toga je TI BiH pokrenuo inicijativu za usvajanje novog zakona o sukobu interesa u FBiH.

Korupcija koči evropske integracije BiH

Transparency International BiH upozorava da ovakav nivo korupcije ozbiljno ugrožava evropske integracije BiH. Uprkos najavljenim reformama, evidentne su opstrukcije reformskih procesa i pokušaji zadržavanja političke kontrole nad institucijama.

Iz ove organizacije apeluju na domaće vlasti, Evropsku uniju i međunarodnu zajednicu da pruže snažniju podršku borbi protiv korupcije kako bi se spriječilo dalje slabljenje institucija i ugrožavanje ljudskih prava i građanskih sloboda.

