Nastavak akcije "Koverta": Istražioci izuzimaju dokaze iz privatne ordinacije i stanova sarajevskog dekana

U nastavku proširene istrage u predmetu "Koverta", istražioci Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo danas vrše pretrese na više lokacija u Sarajevu, uključujući stanove osumnjičenog Muhameda Ajanovića i njegovu privatnu stomatološku ordinaciju.

Izvor: Shutterstock

Pretresne radnje po nalogu tužilaca sprovode se radi prikupljanja dodatnih materijalnih dokaza, budući da je protiv osumnjičenog istraga zvanično proširena, potvrđeno je iz Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Podsjećamo, krajem prošle godine u okviru predmeta "Koverta" uhapšeni su dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhamed Ajanović i glavni prosvjetni inspektor Dalila Hakalović, dok su ministar i pomoćnica osumnjičeni za zloupotrebu položaja. Istraga se odnosi na više radnji koje su osumnjičeni preduzimali s ciljem nezakonitog produženja mandata dekana Stomatološkog fakulteta, kao i neraspisivanja konkursa za izbor dekana.

Više informacija biće saopšteno po završetku aktivnosti na terenu.