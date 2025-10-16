Nastavljena akcija "Koverta": Pretresi u kantonalnoj Vladi i ministarstvima

Pretresi u akciji "Koverta" nastavljeni su danas u Kantonu Sarajevo kod ministra finansija, kantonalne Vlade, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice i Službe za zapošljavanje zbog sumnje na nepravilnosti prilikom imenovanja članova Upravnog

Izvor: Shutterstock

Iz kantonalnog tužilaštva su naveli da se ove i aktivnosti prethodnih dana realizuju u okviru akcije "Koverta" s ciljem prikupljanja dodatnih dokaza.

Do sada je, između ostalog, izuzeta obimna dokumentacija u vezi sa nepravilnostima prilikom izbora i imenovanja dekana Ekonomskog i Stomatološkog fakulteta, kao i telefoni koji će biti vještačeni, navedeno je u saopštenju.