Nastavak akcije "Koverta": Policija pretresa kantonalno Ministarstvo, Vladu i Univerzitet

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Akcija "Koverta" protiv nezakonitog zapošljavanja danas je nastavljena pretresima prostorija Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, kantonalne Vlade i Univerziteta u Sarajevu.

20230105_161901.jpg Izvor: Mondo/Haris Krhalić

Pored nezakonitog zapošljavanja, pretresi se vrše i zbog sumnje na spornu isplatu stimulacija zaposlenima u kantonalnom Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, sufinansiranje određenih radova ili projekata, te imenovanja u radne grupe.

Pretres na Univerzitetu provodi se zbog dokumentovanja Muhameda Ajanovića za dekana.

Istražioci Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, po nalogu i pod nadzorom postupajućih tužilaca, kasno sinoć završili su pretrese na Stomatološkom, Ekonomskom i Mašinskom fakultetu, te Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Tokom akcije izuzeti su određena dokumentacija, kao i telefoni od dekana Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i glavnog inspektora za visoko obrazovanje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva. 

(Srna)

