Policija izuzela dokumentaciju iz trebinjske firme zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa (FOTO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom Trebinje, izvršili su pretrese na više lokacija u Hercegovini u okviru istrage protiv jednog privrednog društva iz Trebinja.
Akcija je usmjerena na prikupljanje dokaza zbog sumnje na "Zloupotrebu položaja odgovornog lica" i "Utaju poreza i doprinosa".
Kako je saopšteno iz MUP-a RS, sumnja se da je to preduzeće izbjegavalo plaćanje poreza, doprinosa i taksi, kao i da je netačno prikazivalo poslovanje prema suvlasniku.Izvor: MUP RS
Prema nezvaničnim informacijama banjalučkih medija, pretresi su, između ostalog, obavljeni i u Central park hotelu u Trebinju.
Tokom akcije, saslušano je više osoba, a prikupljena dokumentacija biće poslata na vještačenje.
Iz MUP-a RS navode da se rad na predmetu nastavlja.