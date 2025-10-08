Policija izuzela dokumentaciju iz trebinjske firme zbog sumnje na utaju poreza i doprinosa (FOTO)

Pripadnici Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Policijskom upravom Trebinje, izvršili su pretrese na više lokacija u Hercegovini u okviru istrage protiv jednog privrednog društva iz Trebinja.

Izvor: MUP RS

Akcija je usmjerena na prikupljanje dokaza zbog sumnje na "Zloupotrebu položaja odgovornog lica" i "Utaju poreza i doprinosa".

Kako je saopšteno iz MUP-a RS, sumnja se da je to preduzeće izbjegavalo plaćanje poreza, doprinosa i taksi, kao i da je netačno prikazivalo poslovanje prema suvlasniku.

Prema nezvaničnim informacijama banjalučkih medija, pretresi su, između ostalog, obavljeni i u Central park hotelu u Trebinju.

Tokom akcije, saslušano je više osoba, a prikupljena dokumentacija biće poslata na vještačenje.

Iz MUP-a RS navode da se rad na predmetu nastavlja.