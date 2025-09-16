Nesreća u Trebinju: Radnici ispali iz korpe na dizalici

U Trebinju se danas dogodio incident kada su dva radnika, prilikom čišćenja, ispala iz korpe na dizalici.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hitna je intervenisala na licu mjesta te su radnici prevezeni u trebinjsku Bolnicu.

"Oba pacijenta su živa, povrijeđeni su i smješteni su na Odjeljenje hirurgije u Bolnici Trebinje. Za jednog pacijenta sumnjamo na potres mozga, drugi se žali na otežano disanje", za ATV kaže Marko Paovica, šef Hitne pomoći u Trebinju.

Radnici su u vrijeme nezgode sjekli stabla u blizini trebinjske Biblioteke.

Na terenu je i policija koja obezbjeđuje mjesto na kojem se incident dogodio.

(ATV/MONDO)