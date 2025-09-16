logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesreća u Trebinju: Radnici ispali iz korpe na dizalici

Nesreća u Trebinju: Radnici ispali iz korpe na dizalici

Autor Nikolina Damjanić
0

U Trebinju se danas dogodio incident kada su dva radnika, prilikom čišćenja, ispala iz korpe na dizalici.

trebinje pijaca12.JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Hitna je intervenisala na licu mjesta te su radnici prevezeni u trebinjsku Bolnicu.

"Oba pacijenta su živa, povrijeđeni su i smješteni su na Odjeljenje hirurgije u Bolnici Trebinje. Za jednog pacijenta sumnjamo na potres mozga, drugi se žali na otežano disanje", za ATV kaže Marko Paovica, šef Hitne pomoći u Trebinju.

Radnici su u vrijeme nezgode sjekli stabla u blizini trebinjske Biblioteke.

Na terenu je i policija koja obezbjeđuje mjesto na kojem se incident dogodio.

(ATV/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trebinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ