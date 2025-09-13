Trebinje: Mali grad velikog srca, koji vole i turisti i domaći (FOTO, VIDEO)

Trebinje je jedan od najljepših gradova u Republici Srpskoj i regionu čije brojne znamenitosti i turističke bisere godišnje posjećuju turisti iz više od 90 zemalja svijeta.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Na području grada nalaze se mnogobrojna turistička mjesta, spomenici, crkve i manastiri kojima se Trebinjci ponose, a turisti ih veoma rado posjećuju.

Nezaobilazan je Stari grad sa brojnim uskim uličicama u kojem je smješten i Muzej Hercegovine, te brojni ugostiteljski objekti.

U trebinjskom centralnom Parku Jovana Dučića smješten je Saborni hram Preobraženja Gospodnjeg.

Grad, koji je podijeljen na dva dijela rijekom Trebišnjicom, najdužom ponornicom u Evropi, posebno je poznat i po svojoj ljetnoj bašti "Platani" sa 16 stoljetnih platana, nezaobilaznim mjestom za odmor Trebinjaca i brojnih turista.

Na području Trebinja nalaze se i mnogi poznati srednjovjekovni manastiri poput Manastira Svetog Petra i Pavla u Petrovom polju, Zavale, Tvrdoša, kao i manastir Duži i Hercegovačka Gračanica, gdje je sahranjen srpski pjesnik Jovan Dučić.

Portparol Turističke organizacije Trebinja Nikola Kokić rekao je da je turistička ponuda izuzetno dobro i bogato segmentirana i da u svim oblastima ponude grad ima nešto da ponudi.

"Svako može u Trebinju da pronađe nešto shodno svojim afinitetima, ali je vjerski turizam sa drevnim manastirima nezaobilazan", istakao je Kokić i dodao da su neizostavni i poznata bašta "Platani", Dučićeva ulica, te gradska pijaca sa nepromijenjenim oblikom koji je takav više od 100 godina.

Izvor: Promo

Kokić je naveo da Stari grad kao turistički dragulj iz godine u godinu preuzima preimućstvo u odnosu na ostale atrakcije Trebinja i najposjećeniji je.

"Pravu revoluciju u turističkoj ponudi je pokazao i trebinjski `Grad sunca`, gdje turisti mogu da pronađu više različitih sadržaja u skladu sa svojim interesovanjima, a tu su i poznate vinarije, restorani i vinogorja", napomenuo je Kokić.

Trebinje je najjužniji grad Republike Srpske i nalazi se u dolini rijeke Trebišnjice, na tromeđi Republike Srpske, odnosno BiH, Crne Gore i Hrvatske, a godišnje više od 200.000 noćenja ostvare turisti iz oko 90 zemalja svijeta.

(Srna)