Nele Karajlić u Trebinju: Predstavio svoja književna djela, pa najavio novi album

U Narodnoj biblioteci u Trebinju večeras je priređeno književno veče jednog od najpoznatijih regionalnih umjetnika Nenada Jankovića poznatijeg kao doktor Nele Karajlić koji je publici predstavio svoja književna djela i najavio novi album.
"Osnovna poruka je da prođemo malo kroz cijelu moju karijeru i da zakačimo književnost najviše od svega", rekao je novinarima prije promocije Janković, koji je muzičar i pisac.
On je rekao da će večeras publici predstaviti jednu od novih pjesama.
Direktor Narodne biblioteke Trebinje Milosava Supić Vuković rekla je novinarima da je sudeći po posjeti publike, Biblioteka napravila pravi izbor.Izvor: Srna/Milena Koprivica
"Nele Karajlić je čovjek koji je svojim duhom, harizmom, posebnošću, prepoznatljiv na prostorima cijele bivše Jugoslavije, ne samo po muzici, već i po različitim televizijskim emisijama, a, prije svega zbog njegove književnosti i čitanosti, večeras je gost Narodne biblioteke", rekla je Vukovićeva.
Ona je istakla da je Narodna biblioteka na osnovu svih sadržaja, organizacije književnih večeri jedan od nosilaca kulturnih dešavanja u Trebinju.
