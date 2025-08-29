logo
Nele Karajlić u Trebinju: Predstavio svoja književna djela, pa najavio novi album

Autor Dragana Božić
U Narodnoj biblioteci u Trebinju večeras je priređeno književno veče jednog od najpoznatijih regionalnih umjetnika Nenada Jankovića poznatijeg kao doktor Nele Karajlić koji je publici predstavio svoja književna djela i najavio novi album.

Nele Karajlić najavio novi album Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Osnovna poruka je da prođemo malo kroz cijelu moju karijeru i da zakačimo književnost najviše od svega", rekao je novinarima prije promocije Janković, koji je muzičar i pisac.

On je rekao da će večeras publici predstaviti jednu od novih pjesama.

Direktor Narodne biblioteke Trebinje Milosava Supić Vuković rekla je novinarima da je sudeći po posjeti publike, Biblioteka napravila pravi izbor.

Izvor: Srna/Milena Koprivica

"Nele Karajlić je čovjek koji je svojim duhom, harizmom, posebnošću, prepoznatljiv na prostorima cijele bivše Jugoslavije, ne samo po muzici, već i po različitim televizijskim emisijama, a, prije svega zbog njegove književnosti i čitanosti, večeras je gost Narodne biblioteke", rekla je Vukovićeva.

Ona je istakla da je Narodna biblioteka na osnovu svih sadržaja, organizacije književnih večeri jedan od nosilaca kulturnih dešavanja u Trebinju. 

(Srna)

Tagovi

Nele Karajlić Trebinje

