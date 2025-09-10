Nesreća kod Trebinja: Povrijeđena jedna osoba

Lice J. S. danas je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Tvrdoš kod Trebinja, rečeno je u Policijskoj upravi Trebinje.
Iz policije su naveli da je u udesu učestvovalo vozilo "reno megan" kojim je upravljalo lice J. S.
Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje. O svemu je obaviješteno trebinjsko Okružno javno tužilaštvo.
Iz trebinjske Bolnice je rečeno da je šezdesetdvogodišnji muškarac zadobio prelom ruke, da je u stabilnom stanju i nalazi se na Odjeljenju hirurgije.
(Srna)