Nesreća kod Trebinja: Povrijeđena jedna osoba

Autor Dragana Božić
0

Lice J. S. danas je teško povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Tvrdoš kod Trebinja, rečeno je u Policijskoj upravi Trebinje.

Saobraćajka kod Trebinja Izvor: Mondo - Slaven Petković

Iz policije su naveli da je u udesu učestvovalo vozilo "reno megan" kojim je upravljalo lice J. S.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje. O svemu je obaviješteno trebinjsko Okružno javno tužilaštvo.

Iz trebinjske Bolnice je rečeno da je šezdesetdvogodišnji muškarac zadobio prelom ruke, da je u stabilnom stanju i nalazi se na Odjeljenju hirurgije. 

(Srna)

