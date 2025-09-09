Pješak povrijeđen u Trnu na aparatima za mehaničku ventilaciju

Pješak koji je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Trnu kod Laktaša čiji su inicijali L.G. je operisan, trenutno je na aparatima za mehaničku ventilaciju i, kako navode iz Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Srpske.

Sve dalje prognoze u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem su neizvjesne.

Pacijent L.G. je, kako se navodi, primljen u stanju politraume.

Iz UKC-a je rečeno da je pacijent V.G. zadobio tešku povredu mozga, da je hospitalizovan u Klinici za neurohirurgiju i da je trenutno stabilnog zdravstvenog stanja.

"U toku je dodatna dijagnostika, i on ostaje na daljem praćenju u liječenju u ovoj klinici", istakli iz UKC-a.

Iz banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva saopšteno je da su u saobraćajnoj nezgodi u mjestu Trn kod Laktaša sinoć povrijeđeni pješak L.G. (59) iz Trna i motociklista V.G. (33) iz Banjaluke.

