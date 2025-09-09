logo
Detalji nesreće u Trnu: I pješak i motociklista prevezeni u UKC RS

Autor Dragana Božić
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko 20 časova povrijeđeni su i pješak i motociklista koji su prevezeni u UKC RS.

Detalji nesreće u Trnu Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Okružnog javnog tužilaštva Banaluka u ovoj saobraćajnoj nezgodi učestvovali su pješak L.G. (58) nastanjen u mjestu Trn, i lice V.G. (33) iz Banja Luke, koji je upravljao motociklom marke „Tmax“.

"Prilikom saobraćajne nezgode oba lica su zadobila tjelesne povrede, pružena im je ljekarska pomoć i smješteni su na UKC RS-Banja Luka. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Laktaši", stoji u saopštenju.

Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode.

(Mondo)

