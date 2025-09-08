logo
Sudar 9 vozila u Njemačkoj: Stravična nesreća na auto-putu, ima mrtvih (Video)

Poginule su tri osobe u lančanom sudaru na auto-putu A3 u Nemačkoj.

Nesreća na auto putu u Njemačkoj Izvor: 5VISION.NEWS/Jonathan Wirth / imago stock&people / Profimedia

Poginule su tri osobe u nedjelju 7. septembra na auto-putu A3 u Njemačkoj, piše "Bild". U teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovalo je čak devet vozila i prema prvim informacijama, odgovoran je vozač (25) koji je preticao sa desne strane.

Stradale su tri osobe, starosti 20, 21 i 38 godina. Strašan lančani sudar dogodio se između petlje Ofenbah i Frankfurta.

Prema saopštenju policije, vozač (25) automobila marke "Honda" je bio u lijevoj traci i išao je ka Vircburgu. On je preticao "audi" koji je bio u skroz lijevoj traci i kada je iz srednje htio da se vrati u lijevu traku nakon preticanja, sudario se sa "audijem" koji je preticao.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Njemačkoj

"Audi" je udario u ogradu i sletio je sa puta. Sudario se sa vozilima u suprotnoj traci.

Auto-put je bio zatvoren satima u oba smjera. Dijelovi vozila bili su rasuti svuda po kolovozu.

Pogledajte snimak sa mjesta nesreće u Njemačkoj

Lančani sudar na autoputu A3 u Nemačkoj
Izvor: Youtube/Update Germany

(MONDO)

