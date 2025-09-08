Voz se zakucao u autobus, najmanje 8 mrtvih: Kamere snimile nezapamćenu nesreću u Meksiku (Video)

Najmanje osam osoba je poginulo u sudaru voza i autobusa.

Izvor: X/lopezdoriga/printscreen

Najmanje osam osoba poginulo je u sudaru voza i autobusa u Meksiku, piše "Asošijejted Pres". Sudar se dogodio sjeverozapadno od Meksiko Sitija, a povrijeđeno je čak 45 osoba.

Nesreća se dogodila u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksiko objavila je da ekipe i dalje rade na mjestu nesreće u industrijskoj zoni.

Fatal accidente en el Estado de México.



Un autobús de pasajeros se impactó contra un convoy de un tren de carga sobre la carretera federal Atlacomulco–Maravatío.



El saldo preliminar es de ocho fallecidos y más de 40 lesionados. Equipos de emergencia siguen laborando.



Más en…pic.twitter.com/KktcvUfBah — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)September 8, 2025

Snimci sa društvenih mreža otkrivaju da se autobus polako kretao preko pruge i iznenada je uletio voz posred vozila. Voz je gurao autobus sve dok nisu nestali iz kadra.

Na mjestu nesreće nije bilo vidljivih rampi ili drugih signala. Prije sudara su vozila nesmotreno tuda prolazila.

(Mondo)