logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Voz se zakucao u autobus, najmanje 8 mrtvih: Kamere snimile nezapamćenu nesreću u Meksiku (Video)

Voz se zakucao u autobus, najmanje 8 mrtvih: Kamere snimile nezapamćenu nesreću u Meksiku (Video)

0

Najmanje osam osoba je poginulo u sudaru voza i autobusa.

Nesreća u Meksiku Izvor: X/lopezdoriga/printscreen

Najmanje osam osoba poginulo je u sudaru voza i autobusa u Meksiku, piše "Asošijejted Pres". Sudar se dogodio sjeverozapadno od Meksiko Sitija, a povrijeđeno je čak 45 osoba.

Nesreća se dogodila u gradu Atlakomulko. Agencija za civilnu zaštitu savezne države Meksiko objavila je da ekipe i dalje rade na mjestu nesreće u industrijskoj zoni.

Snimci sa društvenih mreža otkrivaju da se autobus polako kretao preko pruge i iznenada je uletio voz posred vozila. Voz je gurao autobus sve dok nisu nestali iz kadra.

Na mjestu nesreće nije bilo vidljivih rampi ili drugih signala. Prije sudara su vozila nesmotreno tuda prolazila.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Meksiko

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ