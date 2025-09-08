Bez položenog vozačkog, prebrzo, pijan...: Banjalučanin optužen za nesreću u kojoj su poginule dvije osobe

Banjalučanin Bogdan D. optužen je da je skrivio tešku saobraćajnu nesreću koja se dogodila u decembru prošle godine u Lamincima kod Gradiške u kojoj su poginule dvije osobe.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

U nesreći su stradali Radmila Gajić (50) i Nebojša Trifković (36).

Prema navodima iz optužnice, do nesreće je došlo 12. decembra prošle godine u 20.30 časova u mjestu Laminci Brezici, grad Gradiška, a optuženi je upravlja autom marke “golf” prije sticanja prava na upravljanje vozilom i bio je u stanju srednjeg pijanstva, sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,71 g/kg.

“Kretao se brzinom od 102 km/h, iako za taj dio puta važi opšte ograničenje brzine od 80 km/h, svjestan da takvom vožnjom, bez položenog vozačkog ispita, nedozvoljenom brzinom i u alkoholisanom stanju može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život ljudi, pristao na nastupanje takve posljedice”, piše u optužnici.

Dodaje se da je, usljed svih tih okolnosti, izgubio kontrolu nad vozilom, koje je prešlo preko središnje linije, desne saobraćajne trake, šljunčane bankine i udarilo u uzdignuti dio betona, a zatim u stub ulične rasvjetei na kraju se zaustavilo na obradivoj površini.

Saputnici u njegovom vozilu Radmila Gajić i Nebojša Trifković su zadobili višestruke teške tjelesne povrede usljed kojih su preminuli, dok je treći saputnik D. A. lakše povrijeđen.

Bogdan D. je optužen za krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a za koje je zaprijećena kazna od tri do 15 godina zatvora i zabrana upravljanja vozilom.

Optužnicu je potvrdio Okružni sud Banjaluka.

(MONDO)