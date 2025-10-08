logo
Akcija MUP-a u Trebinju: Policija pretresa devet lokacija

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Na području Trebinja u toku su pretresi na devet lokacija radi dokazivanja krivičnih djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i utaja poreza i doprinosa jednog privrednog društva.

Policija RS Izvor: Mondo - Slaven Petković

Aktivnosti sprovode pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa Policijskom upravom Trebinje, a pod nadzorom trebinjskog Okružnog javnog tužilaštva, saopšteno je iz MUP-a.

Pretresi se sprovode s ciljem pronalasaka predmeta koji potiču iz navedenih krivičnih djela. 

(Mondo)

