Policija apelovala na vlasnike: Mjenjačnice u Banjaluci na meti prevaranata

Policija apelovala na vlasnike: Mjenjačnice u Banjaluci na meti prevaranata

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Policijska uprava Banjaluka, apeluje na sve radnike i vlasnike mjenjačnica da prilikom obavljanja svojih poslova povećaju profesionalnost, pažnju i oprez, te da svako sumnjivo ponašanje klijenata prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj telefona „122“.

Mjenjačnice u Banjaluci na meti prevaranata Izvor: Shutterstock

Kako su saopštili iz banjalučke policije, preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u cilju identifikovanja lica koja su u proteklom periodu na štetu više oštećenih lica iz Banjaluke, počinila krivično djelo prevara.

"Nepoznato lice ili više njih su u cilju pribaljanja protivpravne imovinske koristi u prethodnom periodu izvršila prevare na način da su od radnika mjenjačnica tražila razmjenu novčanica u druge valute, a potom ih „brzim promjenama“ dovodili u zabludu tražeći novčanice u drugim apoenima ili valutama, a sve sa namjerom kako bi povratili novac koji su navodno dali za razmjenu, te i od radnika uzeli određeni iznos novca", saopšteno je iz policije.

Apelovali su na radnike i vlasnike da povećaju oprez prilikom rada.

(Mondo)

Tagovi

Banjaluka policija mjenjačnica prevara

