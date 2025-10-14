logo
Nastavljena akcija "Koverta": Policija pretresa inspekciju i tri fakulteta u Sarajevu

Nastavljena akcija "Koverta": Policija pretresa inspekciju i tri fakulteta u Sarajevu

Autor Nikolina Damjanić
0

Po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo, jutros je nastavljena akcija kodnog naziva „Koverta“, usmjerena na otkrivanje slučajeva nezakonitog zapošljavanja i imenovanja u institucijama Kantona Sarajevo.

Nastavak akcije koverta pretresi na tri fakulteta u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Istražioci Uprave policije MUP-a KS vrše pretrese na četiri lokacije u Sarajevu: na Stomatološkom fakultetu, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Mašinskom i Ekonomskom fakultetu, a u cilju pronalaska dodatnih dokaza povezanih s ovim slučajevima.

Akcija „Koverta“ rezultat je zajedničkog rada Tužilaštva KS, Uprave policije MUP-a KS i Ureda za borbu protiv korupcije, a odnosi se na procesuiranje koruptivnih krivičnih djela počinjenih na štetu budžeta Kantona Sarajevo.

Iz Tužilaštva KS potvrđeno je da aktivnosti na terenu i dalje traju pod nadzorom postupajućih tužilaca.

