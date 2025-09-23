Akcija FUP-a u Sarajevu: Uhapšena jedna osoba, pronađene bombe, pištolj i droga (FOTO)

Na području Sarajeva uhapšeno je lice čiji su inicijali S.A, a prilikom pretresa ove osobe, te kuće i pomoćnih objekata koje koristi policija je pronašla dvije ručne bombe, pištolj, određenu količina municije, te amfetamin, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Izvor: FUP

Pronađeni su i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnih djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge, te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, za koja je osumnjičeno ovo lice, navodi se u saopštenju.

Nakon kriminalističke obrade, protiv uhapšenog će biti podnesen izvještaj nadležnom tužilaštvu.

Pretres je izvršen pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo i po naredbi Opštinskog suda u Sarajevu.