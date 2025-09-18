logo
Potegao pištolj na policajca i prolaznika: Verbalni sukob u saobraćaju prerastao u pokušaj ubistva

Potegao pištolj na policajca i prolaznika: Verbalni sukob u saobraćaju prerastao u pokušaj ubistva

Autor Dušan Volaš
0

Sarajlija N. P. uhapšen je zbog sumnje da je u opštini Stari Grad poslije verbalnog okršaja pokušao da ubije policajca i još jednu osobu.

Pokušaj dvostrukog ubistva u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Osumnjičenom se stavlja na teret da je juče oko 16.50 časova u sarajevskoj opštini Stari Grad, izašao iz vozila i poslije verbalnog sukoba zbog saobraćaja, krenuo ka licu M. H. izvadio pištolj, repetirao i uperio mu cijev u stomak, a potom prema policajcu A. H. prijeteći mu smrću, saopštio je MUP Kantona Sarajevo.

Potom se osumnjičeni udaljio sa lica mjesta.

U policijskom saopštenju su napomenuli da policajac A. H. tada nije bio na dužnosti.

Sarajevo pokušaj ubistva

