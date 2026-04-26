"Ekonomski tigar i socijalni raj": Narodni front usvojio ambiciozan program za "reset" Republike Srpske

Više od hiljadu delegata Narodnog fronta usvojilo je programski dokument pod nazivom „Republika Srpska – Ekonomski tigar i socijalni raj“, kojim ova politička organizacija najavljuje sveobuhvatne reforme u ekonomiji, socijalnoj politici i funkcionisanju institucija.

Izvor: Narodni front

Kako je saopšteno, program ima za cilj transformaciju Republike Srpske u društvo koje istovremeno razvija snažnu privredu i osigurava visok nivo socijalne sigurnosti, uz poseban fokus na porodicu, djecu i ranjive kategorije stanovništva.

Iz Narodnog fronta poručuju da je potreban „politički reset“, odnosno otklon od, kako navode, politika koje dominiraju posljednjih 20 godina. Naglašavaju da žele izgradnju snažnih institucija i odlučnu borbu protiv korupcije, uključujući primjenu zakona o ispitivanju porijekla imovine.

Ekonomski dio programa fokusiran je na smanjenje poreskih opterećenja na rad i preduzetništvo, ubrzanu digitalizaciju i razvoj tehnoloških parkova, kao i uspostavljanje slobodnih ekonomskih zona radi privlačenja investicija. Poseban akcenat stavljen je na infrastrukturne projekte, razvoj poljoprivrede i energetike, te reformu javne uprave po principima „preduzetničke države“.

Izvor: Narodni front

U oblasti zdravstva predviđeno je kontinuirano povećanje plata zaposlenih, uz plan da godišnji rast bude veći od 12 odsto, kao i revizija postojećih projekata i reorganizacija sistema. Obrazovanje je označeno kao strateški prioritet, uz najavu sveobuhvatne reforme s ciljem stvaranja konkurentne radne snage.

Program obuhvata i niz socijalnih mjera, uključujući uvođenje minimalne socijalne sigurnosti, primjenu zakona o socijalnoj karti, kao i dodatnu podršku boračkim kategorijama. Najavljene su i pronatalitetne mjere poput nacionalne penzije za majke sa četvoro i više djece, finansijske podrške pri rođenju svakog djeteta i univerzalnog dječijeg dodatka.

Poseban fokus stavljen je na mlade, kroz mjere zapošljavanja, obrazovanja i olakšica pri kupovini prve nekretnine, uz poruku da mladi moraju dobiti realnu perspektivu za ostanak.

Izvor: Narodni front

Iz Narodnog fronta ističu da program predviđa i snažniju podršku sportu i kulturi, uključujući razvoj infrastrukture i depolitizaciju kulturnog sektora.

Zaključeno je da ova politička organizacija, kako navode, nakon izbora planira preuzeti odgovornost za vođenje ključnih društvenih procesa, uz uvjerenje da ponuđeni program može donijeti „ekonomski razvoj i društveni preporod“ Republike Srpske.

