Održana sjednica Narodnog fronta: Traži se obnova "vlade u sjeni" i jedinstven dogovor opozicije

Održana sjednica Narodnog fronta: Traži se obnova "vlade u sjeni" i jedinstven dogovor opozicije

Autor Nikolina Damjanić
Narodni front je na današnjoj sjednici usvojio niz zaključaka usmjerenih na kadrovsko, organizaciono i medijsko jačanje stranke, uz ocjenu da je za pobjedu opozicije na izborima u oktobru neophodan jasan zajednički program i jedinstven nastup.

Главни одбор 1.jpeg Izvor: Narodni front

Tokom sjednice održane danas u Banjaluci, analizirani su stanje na terenu, stranačka infrastruktura, kao i ukupne političke i ekonomske prilike u Republici Srpskoj.

Glavni odbor ocijenio je da opozicija, osim zajedničkog izlaska na izbore, mora hitno usaglasiti platformu o ključnim društvenim problemima i ponuditi konkretna programska rješenja.

U tom kontekstu, podržan je povratak realizaciji koncepta "vlade u sjeni", koji je inicirao SDS, a koji Narodni front smatra važnim mehanizmom za jačanje kredibiliteta i spremnosti opozicije da preuzme odgovornost za vođenje Republike.

Narodni front predlaže da opozicioni pregovori obuhvate dogovor o četiri ključne pozicij, predsjedniku Republike i srpskom članu Predsjedništva BiH, koji se biraju neposredno, ali i o funkcijama predsjednika Vlade i predsjednika Narodne skupštine, koje se biraju nakon izbora i imaju podjednaku političku težinu.

Istaknuto je da razgovori moraju biti vođeni isključivo zajednički, na nivou svih opozicionih stranaka, kako bi se obezbijedili povjerenje, transparentnost i čvrst dogovor pred oktobarske izbore.

Glavni odbor je utvrdio i datum redovne skupštine stranke, koja će biti održana u aprilu i imati programski karakter, kada će biti predstavljen izborni program za period 2026–2030.

Posebna pažnja posvećena je i pitanju koncerata Marka Perkovića Tompsona u BiH. U Narodnom frontu smatraju da sadržaji i simbolika na tim događajima sadrže elemente krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, te su zadužili pravni tim stranke da u najkraćem roku pripremi inicijativu prema nadležnim institucijama BiH s ciljem zabrane njegovog ulaska u zemlju i pokretanja odgovarajućih postupaka.

zole

Šta učini ženska sujeta od jedne perspektivne političarke

