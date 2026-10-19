Odluka Vlade Srpske: "Zotović" dobio vršioca dužnosti direktora

Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, imenovana je za vršioca dužnosti direktora JZU Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka.

Izvor: Srna

Novaković Bursać, dosadašnji pomoćnik direktora za medicinske poslove Institututa, imenovana je za vršioca dužnosti direktora na period od dva mjeseca, a odluka o tome objavljena je u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Iz Institituta je navode da je prvenstveni zadatak svih timova ove zdravstvene ustanove nastavak njenog nesmetanog funkcionisanja i razvoja, te održavanje kvaliteta usluga i fokusa pažnje na pacijentima.

Dugogodišnji direktor Zotovića, Goran Talić, preminuo je u utorak, 13. oktobra, u 67. godini života.

Podsjećamo, Vlada RS odlučila je i da Javna zdravstvena ustanova Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka ubuduće nosi ime „Prof. dr Goran Talić“.

(Mondo)