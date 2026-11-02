Oklahoma potvrdila da nema mjesta za Nikolu Topića

Srpski reprezentativac Nikola Topić neće ostati u Oklahomi koja je saopštila da ne produžava ugovor s njim.

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Srpski reprezentativac Nikola Topić neće ostati u Oklahomi, zvanično je potvrđeno. Šampion NBA lige iz 2025. godine objavio je da neće iskoristiti timsku opciju za produžetak Topićevog ugovora za četvrtu godinu, što će reći da će mladi košarkaš postati tako slobodan agent u ljeto 2027. godine.

Ujedno, to ne znači da će Topić ostati do kraja ugovora u Oklahomi, nego će postati neograničeno slobodan agent u 2027. Da li će biti trejdovan u toku ove sezone, to ostaje da se vidi, a znamo da se spominjao i povratak u Evropu.

Zašto se Oklahoma odrekla Topića?

Kratko i jasno - zbog novca. Oklahoma ima još mnogo ugovora koje treba da "aktivira", a odlukom da ne produži saradnju sa Topićem sačuvali su 60 miliona dolara.

"Oklahoma Siti Tander aktivirao je četvrtu godinu ugovora sa bekom Džeredom Mekejnom, kao i treću godinu ugovora sa krilnim centrom Tomasom Sorberom, saopštio je izvršni potpredsjednik i generalni menadžer kluba Sem Presti", saopšteno je tokom noći iz Oklahome i time je praktično potvrđeno da to znači da za Nikolu Topića nema mjesta.

Nikola Topić pobijedio rak testisa

Izvor: MN PRESS

Nikola Topić (21) izabran je kao 12. pik na NBA draftu i uoči dolaska u Oklahomu doživio je tešku povredu u Crvenoj zvezdi, koja ga je odvojila cijelu sezonu van terena, a nakon toga mu je dijagnostikovan rak testisa. Uspješno ga je pobijedio i vratio se na parket gdje je prošle sezone u dresu Oklahome odigrao ukupno 19 putakmica - od čega devet u plej-ofu.

Iako je davao naznake da je na putu da ostvari potencijal koji mu se predviđao, Oklahoma je odlučila da se rastane sa njim zbog štednje, pa je zbog toga i ove sezone bio van tima čekajući dalji rasplet.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:31 Miloš Teodosić i Nikola Topić na treningu KKCZ Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)