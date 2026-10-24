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Oklahoma ostaje bez Nikole Topića? Moraju da ga se riješe da ne bi plaćali 500 miliona dolara za sezonu

Oklahoma ostaje bez Nikole Topića? Moraju da ga se riješe da ne bi plaćali 500 miliona dolara za sezonu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Nikola Topić i jedan broj igrača Oklahome sa klupe bi mogao da bude žrtvovan kako bi se smanjili troškovi za narednu sezonu.

Oklahoma mora da se riješi Nikole Topića Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Oklahoma Siti želi da sa svojim novim timom napravi NBA dinastiju, ali neće im to biti lako. Ako ne budu htjeli da se odreknu nekog od svojih zvijezda mogli bi da plate i do 500.000.000 dolara. 

Potpisao je nedavno Karson Valas ugovor na 139.000.000 dolara i to je Oklahomu doguralo do 216.00.000 dolara za plate ove sezone. Uz to će platiti i ogroman porez i ove sezone će platiti oko 450.000.000 dolara ukupno. Naredne godine že im tim koštati skoro 250.000.000 u slučaju da produže ugovore Nikoli Topiću, Džejlinu Vilijamsu, Tomasu Sorberu, Džaredu Mekejnu, Ajaju Mičelo i Kenrihu Vilijamsu.

Uz to bi porez bio skoro isto toliko, pa bi naredne godine Oklahoma mogla da postane istorijski prvi tim koji je za jednu sezonu platio preko 500.000.000 dolara.  

Topić bi zbog toga mogao da ide?

Ako se računa da Čet Holmgren, Džejlen Vilijams, Šej Gildžus Aleksander i Ajzea Hartenštajn stoje kao sigurni, a da teško da će Aleks Karuzo sa svojim ugovorom od 20.000.000 evra godišnje otići, ostaje samo to da Oklahoma proba da uštedi na ugovorima poput Topićevog. 

Ukoliko umjesto Topića, Vilijamsa, Sorbera, Mekejna stignu rukiji, to bi donekle makar malo smanjilo troškove. Ako se zna da naredne godine Oklahoma ima tri pika prve runde i jedan druge runde, djeluje sigurno da će to i uraditi. Osim ako zaista ne planiraju da se odreknu neke od svojih zvijezda...

Tagovi

Nikola Topić NBA liga

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